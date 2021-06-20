أكد ماروك نور الدين مدرب أولمبي المدية في تصريح للخبر أنه قرر الانسحاب من العارضة الفنية للفريق عقب نهاية مباراة فريقه أمام وداد تلمسان وخسارته بثلاثة اهداف لهدف واحد.

وأرجع ماروك سبب ذلك إلى الأوضاع السائدة في بيت الأولمبي بسبب الأزمة المالية وغياب جل اللاعبين عن الحصص التدريبية، "تصور أن المباراة الاخيرة التي لعبناها أمام الوداد أن اللاعبين أجروا حصة تدريبية واحدة فقط، ووضعية كهذه التي يعيشها الأولمبي منذ سنتين لا تسمح لأي طاقم فني ان يعمل و يتحمل نتائجها".

ولم يخف ماروك بالقول أنه رغم ذلك، إلا أانه تمكن من حصد ست نقاط في المواجهات التي أشرف عليها، مؤكدا أن وضعية الأولمبي مريحة في البطولة و بإمكانه أن يضمن البقاء، داعيا المسؤولين على إدارة الأولمبي إلى إخراج الفريق من هذه الوضعية التي يعاني منها منذ سنتين.