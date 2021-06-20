سجلت الجزائر 342 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الأحد وزارة الصحة و اصلاح المسنشفيات في بيان لها.

و أضاف المصدر تسجيل 7 وفيات بسبب الفيروس و تماثل 235 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة.

كما أشار نفس المصدر إلى أن 29 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

و بهذا، ينتقل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ضهوره في الجزائر إلى 135.586 إصابة.

بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 94.571 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3.631 حالة.

وأضاف البيان أن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الفترة المذكورة، فيما سجلت 18 ولاية من حالة إلى تسع حالات إصابة و 13 ولاية أخرى أزيد من عشر حالات.