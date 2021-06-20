نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين من أجل التغيير اليوم في بيان لها، بتوقيف سارة لعدول و فتيحة بريكي الأستاذتين الجامعيتين من طرف مصالح الأمن و تفتيش منازلهن على خلفية نشاطهما في الحراك الشعبي و مساندة الطلبة و المعتقلين، كما تقتضيه اخلاقيات العمل الأكاديمي.

طالبت التنسيقية إطلاق سراح الاستاذتين ووقف كل المتابعات القضائية ضد كل معتقلي الرأي، معبرين عن تضامنهم التام و اللامشروط مع كل المعتقلين.

اعتبروا أن " سارة لعدول و فتيحة بريكي قامتا بواجبهما في إطار نشاطهما ضمن تنسيقية الجامعيين و اللجنة الوطنية بإطلاق سراح المعتقلين و اذا كانت مساندة الطلبة و المعتقلين تهمة إذا فنحن كلنا مذنبون"

كما عبروا عن غضبهم من استمرار قمع الحريات الفردية و الجماعية و الحق في التظاهر الذي لم يستثني الجامعيون و المحامون و الصحفيون و توقيف العشرات من الطلبة و 250 معتقل، من أجل وضع حد للحراك و المسيرات الشعبية، رغم حفاظ الحراك على سلميته و مطالبه.

للتذكير فإن التنسيقية الوطنية للاساتذة الجامعيي من أجل التغيير تأسست من أجل مرافقة الحراك بفتح نقاش حر و أكاديمي حول آفاق المسيرات الشعبية.