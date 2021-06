Le directeur des activités médicales et paramédicales à l’hôpital Mustapha et président du syndicat des professeurs et chercheurs universitaires, le Pr Rachid Belhadj a démenti l’existence d’un variant algérien et a indiqué que l’hôpital Mustapha reçoit entre 30 et 50 cas desuspicions de covid-19 par jour, et 6 hospitalisations, alors que la capacité en lits de réanimation est de 20 lits.

Le Pr Belhadj a également déploré le manque de sensibilisation à la campagne de vaccination, et l’appréhension de la population à l’égard des vaccins qui sont pourtant disponibles, assurant que les tentes mises à disposition à cet effet ne recevait pas plus de 100 personnes par jour, et que le pourcentage de personnel médical vacciné n’était que de 17%.