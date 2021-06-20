كشف الموقع الرسمي لاتحاد جنوب السودان لكرة القدم، اليوم الأحد، عن إصابة 8 من لاعبي منتخبه بفيروس كورونا، قبل 24 ساعة من موعد مواجهته للأردن في تصفيات كأس العرب.

وأفاد نفس المصدر أن نتائج فحوصات لاعبي منتخب جنوب السودان أظهرت إصابة ثمانية من لاعبي المنتخب بجانب فرد من الطاقم الفني.

وأوضحت الهيئة الكروية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك: "فور الإعلان عن النتائج تم عزل المصابين عن بقية اللاعبين، كما تم وضع ستة لاعبين آخرين تحت المراقبة وستخضع البعثة اليوم لفحص آخر قبل مباراة الغد".

وتعتبر مواجهة جنوب السودان أمام الأردن غداً والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة الأولى التي تجمع بين المنتخبين في تاريخ مسيرتهما الكروية.

والفائز فيما بينهما في مباراة الغد، سيتأهل ليلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم المغرب والسعودية إلى جانب الفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر.