تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حد الصحاري من حجز سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الخامس، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة والأقراص المهلوسة والمخدرات، حسبما أفادت به اليوم الأحد خلية الإعلام لذات السلك.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى أمن الولاية، محافظ الشرطة ساعد فيطس، لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه العملية التي تمت مطلع الأسبوع الجاري، جاءت على إثر تنفيذ عملية تفتيش قانونية لمسكن أحد المشتبه فيهم في العقد الرابع من عمره، أفضت إلى العثور بداخله على سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الخامس، وكذا كمية من مادة البارود وزنها واحد كلغ و 10 وحدات من المقذوف المعدني و 148 خرطوشة.

وعثرت الشرطة إثر عملية التفتيش، على أقراص مهلوسة و قطعة من المخدرات وزنها 1.6 غرام.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، الذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.