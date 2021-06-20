تم ،صبيحة اليوم الأحد ،العثور على جثة الغريق المفقود بشاطئ بن عودة ببلدية تيبازة .

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية ،اليوم الأحد ،أنه تم العثور على جثة الغريق المفقود بشاطيء بن عودة بلدية تيبازة، من طرف غطاسيي الحماية المدنية، أين تم تحويلها عن طريق سيارة الاسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى تيبازة.

وأشار البيان ،أن عملية البحث و التمشيط كانت قد بدأت يوم 11/06/2021 مباشرة بعد استقبال النداء حيث تم تسخير كل الإمكانيات البشرية و المادية، مع تنصيب مركز عملياتي متقدم في عين المكان طيلة فترة البحث التي دامت 10 أيام.