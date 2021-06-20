أكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط ،اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه سيتم منح الفرصة للأساتذة المتعاقدين للمشاركة في مسابقة توظيف الاساتذة المقبلة من خلال تثمين الخبرة والشهادة.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اشرافه على اعطاء اشارة انطلاق امتحانات البكالوريا دورة 2021، أن "الوزارة اعتمدت هذه السنة التوظيف على أساس الشهادة طبقا للقانون"، مبرزا أنه سيتم "منح الفرصة للأساتذة المتعاقدين للمشاركة في مسابقة التوظيف وتثمين الخبرة والشهادة".

وأفاد الوزير أن "الامور لم يتم ضبطها بعد بالنسبة لهذه المسابقة لاسيما فيما يخص تحديد الاحتياجات في مواد الاختصاص".

ومن جهة اخرى ، شدد وزير التربية على ضرورة ايلاء "اهتمام كبير للتأطير الصحي" لا سيما في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19)، داعيا إلى تكثيف الرقابة الصحية والاهتمام بتوفير النقل المدرسي والوجبات الساخنة للتلاميذ الى جانب المرافق الاخرى الترفيهية و الرياضية.