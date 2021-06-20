يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى فرض عقوبة قاسية على نادي الترجي التونسي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة فريق باب السويقة أمام الأهلي المصري والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، في المواجهة التي جرت على ملعب رادس لحساب لقاءات ذهاب نصف نهائي دوري رابطة أبطال إفريقيا.

وعرفت المواجهة أحداثا ساخنة قبل انطلاقها نتيجة حدوث اشتباك بين قوات الأمن التونسي وجماهير الترجي، بالإضافة إلى اختراق النظام الصحى والإجراءات الموضوعة لتجنب انتشار فيروس كورونا ، كما قام الأنصار خلال أوقات المباراة بإشعال الشماريخ .

ووفقا للوائح فإن هناك عقوبات مالية قاسية سيتم توقيعها بجانب حرمان الترجي من جمهوره ما بين مباراتين إلى 4 مباريات .

ومن المقرر أن تعقد لجنة المسابقات بالكاف اجتماعا مهما خلال الأوقات المقبلة للإعلان بشكل رسمي عن عقوبات مباراة الترجي والأهلى.