قام مستوطنون صهاينة صباح اليوم الأحد، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونقلا عن شهود عيان، اقتحم عشرات المستوطنين باحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، شابا من بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف أبو الهوى، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: نذير زياد عمر بشير (25 عاما)، وبشير إياد بشير، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة اليامون، واستولت على دراجتين ناريتين.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاههم، دون وقوع إصابات، وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطيبة غرب جنين، وداهمت منزل المواطن زياد جبارين وفتشته واستجوبت ساكنيه.