يواجه عشية اليوم نادي شبيبة القبائل مضيفه فريق "كوتون سبور" الكاميروني، لحساب ذهاب الدور نصف نهائي من كأس الكاف، وستلعب مباراة الإياب في الـ 27 من الشهر الجاري بملعب 5 جويلية، بداية من الساعة الثامنة ليلا.

بداية من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت الجزائري، يسعى " الكناري" لقطع شوطا كبيرا نحو المباراة النهائية من خلال عودته بنتيجة إيجابية من على أرضية ميدان " أحمدو أوهيدغو" بالعاصمة ياوندي.

ويعرف الناديان بعضهما البعض جيدا خاصة وأنهما التقيا ضمن مرحلة المجموعات ، وإستطاع أبناء جرجرة الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 و 2-1 بمدينة غاروا.

مدرب " الجياسكا" دونيس لافان أكد في تصريحات للصفحة الرسمية للشبيبة على الفايسبوك :" نعرف جيدا كوتون سبور، كما يعرفوننا، و هذا شيء أصعب من اللقاء الأول بغاروا".

مضيفا :"اللعب في ياوندي بدل غاروا يشكل بالنسبة لنا أفضلية ،المهم هو فرض طريقة لعبنا على المنافس، وهو ما نحن قادرون عليه فوق الميدان".

وبخصوص التعداد سيكون التقني الفرنسي أمام خيارات عدة لوضع توليفة من اللاعبين تسمح لهم بالوقوف الند للند أمام أصحاب الأرض.

للتذكير فإنه تم تغيير مكان إجراء اللقاء قبل 3 أيام من موعد سفرية ممثل الجزائر إلى الكاميرون، حيث كان من المقرر أن يجرى اللقاء بملعب " رومدي عجبا" بغاروا ، ليتم تحويله إلى ياوندي بسبب صعوبات وضع نظام الفيديو .

وتجمع اليوم المباراة الثانية من نفس الدور بين نادي بيراميدز المصري و الرجاء البيضاوي المغربي بداية من الساعة الثامنة ليلا.