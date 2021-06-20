علق المدرب الجزائري عادل عمروش الذي كان يشرف على المنتخب البوتسواني لكرة القدم بعد قرار الاتحاد المحلي للعبة عدم تجديد عقد الناخب السابق لكينيا وفريق مولودية الجزائر.

وقال عمروش في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للهيئة الكروية على تويتر: "أنا ممتن إلى الأبد لأنني أتيحت لي الفرصة لقيادة بوتسوانا خلال العامين الماضيين".

مضيفا :" سأرحل بعد أن تعلمت عدد من الدروس القيمة التي ستكون مطلوبة في المحطة المقبلة، أتمنى النجاح لهم في المنافسات القادمة".

للتذكير فإن الاتحاد البوتسواني أعلن أمس عن عدم تجديد عقد عمروش الذي أشرف على منتخب بلادهم منذ سنة 2019.