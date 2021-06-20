أفاد وزير التربية، محمد واجعوط، أن امتحان شهادة البكالوريا يعد امتحانا عاديا رغم ظرف الجائحة.

وقال الوزير، خلال إشرافه على انطلاق شهادة البكالوريا بثانوية علي بوسماحة ببلدية درارية بالعاصمة، اليوم الأحد، أن أزيد من 731 مترشحا سيجتاز امتحان البكالوريا لدورة جوان 2021، عبر 2528 مركز امتحان عبر التراب الوطني.

وأضاف واجعوط، أن الدولة الجزائرية وفرة كل الظروف لإنجاح البكالوريا ووضع المترشحين في أحسن الظروف.

والمجهودات الجبارة التي بذلت هذه السنة تستدعي الشكر لكل الجماعة التربوية.

وشدد وزير التربية، على ضرورة تكثيف الجانب الصحي في إطار الظروف الوبائية التي تعيشها البلاد. وإلزامية توفير وسائل الدعم خاصة في ظل تفشي وباء كورونا في الجزائر.