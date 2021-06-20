أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة, رياض منصور, أن مجلس الأمن الدولي سيعقد, الخميس المقبل, جلسة لمتابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان, ومتابعة استفزازات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وتدمير المنازل وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة من خلال تقرير الأمين العام.

وأشار منصور, في حديث لإذاعة "صوت فلسطين", إلى أن "هذه الاجتماعات تأتي ضمن الحراك الدبلوماسي في العالم, لوقف دائم لإطلاق النار, وتوفير حماية دولية لشعبنا".

وأوضح أن مجلس السفراء العرب سيعقد اجتماعا, غدا الاثنين, لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في قطر, لضمان استمرار الجهد من المجموعة العربية لدعم القدس ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني, من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية.

وتابع منصور, أن اجتماعا آخر سيعقد لدول عدم الانحياز عبر تقنية الاتصال المرئي, وسيتضمن البيان النهائي الدعوة لوقف إجراءات الاحتلال في القدس, ومتابعة آثار العدوان على قطاع غزة, وما خلفه من شهداء وجرحى وتدمير واسع للبنية التحتية.