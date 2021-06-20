لقي ثلاثة أشخاص حتفهم و أصيب اثنان اخران في حادث مرور وقع ليلة السبت إلى الأحد بولاية معسكر, حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

و نجم الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 43 بين بلديتي معسكر وخلوية, عن انحراف سيارة كان على متنها الضحايا الخمسة وسقوطها في منحدر بعمق 10 أمتار ليلقى ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 41 سنة حتفهم بعين المكان, بينما أصيب طفل في الخامسة من العمر وشاب (23 سنة) بجروح متفاوتة

الخطورة, وفق نفس المصدر.

وقد تدخل عناصر الحماية المدنية التابعين للمركز المتقدم بمدينة معسكر لإسعاف الجرحى و نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى "مسلم الطيب" لعاصمة الولاية ونقل جثث الضحايا نحو مصلحة حفظ الجثث بنفس المرفق الصحي.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.