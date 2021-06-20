تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، بمواصلة المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي عقب انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده ستواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني، والعمل إلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد.

وتأتي تصريحات المتحدث الأمريكي عقب تأكيد فوز إبراهيم رئيسي بنسبة 62% من الأصوات، في انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت أمس الأول الجمعة.ويأتي ذلك فيما يعقد اليوم الأحد في فيينا اجتماع رفيع المستوى لأطراف الاتفاق، وسط توقعات بعقد جولة سابعة من المحادثات.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أكدوا قبيل الانتخابات أن فوز مرشح رئيسي بالرئاسة لن يؤثر سلبا على المفاوضات الجارية منذ مطلع أبريل الماضي في العاصمة النمساوية، سعيا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المبرم بين طهران والقوى الكبرى، من خلال عودة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه عام 2018، وعودة إيران للامتثال له كاملا.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي أمس السبت أن أطراف الاتفاق النووي سيعقدون اليوم في فيينا اجتماعا على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن هذا الاجتماع يهدف إلى بحث عودة محتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق.