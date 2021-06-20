أعلنت سينما الجزائر عن تكريم الممثل رشيد فارس الذي رحل سنة 2012، وذلك عن طريق سلسلة مخصصة له ، من 20 الى غاية 24 جوان بقاعة الجزائر العاصمة.



ويرتقب متحف السينما عرض "موريتوري" لعكاشة تويتة المقتبس في سنة 1999 من رواية ياسمينة خضراء و "أطفال الشمس" لمحمد افليسن (1991) و "ما وراء المرآة" (2007) لنادية شرابي و "امرأة لطفلي" من انتاج علي غانم في 1982 و كذا " الرفض" من انتاج المرحوم محمد بوعماري.



ودخل الراحل عالم السينما و التلفزيون باكرا حيث أدى أدوارا إلى جانب كبار أسماء السنيما و المسرح الجزائريين مثل سيد أحمد أقومي و أحمد بن عيسى و صونيا و عثمان عرويات.



ومثل في دور "حسن النية" لغوطي بن ددوش و "شاي آنيا" لسعيد ولد خليفة و كذا " الطاكسي المخفي" لبن عمار بختي.



و في مجال المسرح تقاسم الراحل الدور الرئيسي إلى جانب الممثلة صونيا في مسرحية "ليلة طلاق" و "السحرة".



وكان آخر ظهور لرشيد فارس في فيلم مصطفى بن بولعيد لأحمد راشدي إلى جانب حسان قشاش و سليمان بن عيسى.



توفي رشيد فارس في 20 جوان 2012 عن عمر ناهز 57 سنة.