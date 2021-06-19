شارك وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم السبت، في جلسة نقاش حول "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "نحو أجندة مستدامة"، وذلك في إطار الطبعة الأولى لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بجمهورية تركيا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإنّ بوقادوم "انتهز هذه الفرصة لاستعراض التجربة الجزائرية ومبادراتها الرامية لترقية الحلول السلمية والسياسية للأزمات".

كما شدد المسؤول الجزائري على "ضرورة تجاوز النهج التقليدي لتسيير النزاعات والعمل بدلا من ذلك على توفير الشروط الضرورية لحلها بصفة نهائية".

كما شارك رئيس الدبلوماسية الجزائرية في جلسة ثانية تمحورت أشغالها حول التعاون الاقتصادي بين إفريقيا وتركيا، حيث دعا عبر مداخلته لإقامة شراكة متوازنة تحفظ مصالح الطرفين.

وأشار بيان وزارة الخارجية، إلى أنّ بوقدوم، عقد على هامش الأشغال، لقاءات ثنائية مع متعاملين اقتصاديين أتراك و بمن فيهم الناشطين بالجزائر، وكذا العديد من نظرائه من الدول المشاركة في أشغال المنتدى، خاصة وزراء خارجية كل من: الغابون، كينيا، مدغشقر، ليبيا، الكاميرون، تركيا، أذربيجان، بولندا وماليزيا.