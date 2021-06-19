شهدت قمة الجولة الثانية من الدور الأول ليورو 2020 استفاقة "ناسيونال مانشافت" الذي سحق بطل الدورة السابقة المنتخب البرتغالي برباعية، هذا الأخير انهار تماما خلال الشوط الثاني من المباراة التي احتضنتها العاصمة الألمانية ميونخ.

وسيواصل أشبال المدرب يواخيم لوف استفاقتهم في المباراة الإختتامية لدور المجموعات الأربعاء القادم ضد المجر، فيما سيتحدى رفاق كريستيانو فرنسا بطلة العالم لـ2018.

والظاهر أن ألمانيا تعافت من إحباط خسارتها الأولى ضد فرنسا (0_1) بفوزها اليوم على البرتغال وبالتالي البقاء في سباق التأهل في أقوى مجموعات يورو 2020، مثلها مثل فرنسا التي وقعت، اليوم، في مصيدة دفاع المجر (1_1).

من جهته تعادل المنتخب الاسباني للمرة الثانية على التوالي، هذه المرة ضد المنتخب البولاندي بنتيجة هدف لمثله، ضمن المجموعة الخامسة.

وهي النتيجة التي خدمت المنتخبين السويدي والسلوفاكي.

ترتيب المجموعة الخامسة :

السويد ................4 نقاط

سلوفاكيا...............3 نقاط

اسبانيا.................2 نقاط

بولونيا................1 نقطة

ترتيب المجموعة السادسة :

فرنسا .................4 نقاط

ألمانيا .................3 نقاط

البرتغال ..............3 نقاط

المجر................. 1 نقطة