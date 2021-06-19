أصدرت شركة المياه والتطهير للجزائر، "سيال" بيانا، للإبلاغ عن أشغال "إجبارية" لإصلاح قناة رئيسية لنقل المياه، وستتسبب في انقطاع المياه عبر بلديات بالجزائر العاصمة.

وحسب، نفس المصدر، فإن الأشغال تنطلق يوم الأحد 20 جوان، بداية من الساعة الثامنة صباحا لمدة 24 ساعة.

كما ذكر البيان أن "هذه الأشغال ضرورية نظرا لخسارة حجم كبير من المياه".

وينتظر أن تقام هذه الأشغال على مستوى بلدية حيدرة، وستتسبب في وقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

بلدية بوزريعة: كليا، بلدية بني مسوس: كليا، بلدية الشراقة: كليا ما عدا وسط بوشاوي، بلدية دالي إبراهيم: كليا ماعدا زهون عين الله، لدية بن عكنون: كليا ماعدا حي مالكي وشارع دودو مختار، حي 120 مسكن للرئاسة، حي المديرية العامة للأمن الوطني، طريق ماكلاي، بلدية الأبيار: جسر الشمس، المنظور، شارع لويس روجي، وادي قريش: بوفريزي، فري فالون وسكوتو، بلدية رايس حميدو: المقام الجميل، سيدي الكبير، شارع مبروك بلحاسن ، حي كوسيدار، حي أعضاء 22 ، بلدية بولوغين: زغارة، السيدة الإفريقية، حي وقسمة ديار الخلوة، حي علي أوراك و قسمة جاييس.

وقالت "سيال" إنَّ "عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال".

كما دعت إلى "إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة عند استعادة إمدادات المياه"، وبعد إعادة التزويد بالماء الشروب، "بترك إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض لبضع دقائق لطرد أي هواء قد يكون في قناة الربط الخاصة بكم".

وانتهت الشركة بـ"الاعتذار عن الإزعاجات الناتجة عن هذه الأشغال".