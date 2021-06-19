كشفت وزارة التربية الوطنية عن الأرقام الخاصة بامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي.

وتوزع الناجون في الامتحان، حسب التقديرات المعتمدة من طرف الوزارة، إلى أربع فئات.

وحصل على تقدير ممتاز: 130 الف و150 بنسبة 18 بالمائة، وتقدير جيد جدا: 189 ألف و130 ، بنسبة 26.49 بالمائة، وعلى تقدير جيد، 164 الف و377 بنسبة 23.02 بالمائة، كما حصل على تقدير قريب من الجيد، حسب بيان الوزارة، 131 ألف و373 بنسبة 18.40 بالمائة.

وبالتالي فقد بلغ عدد الناجحين بتقدير، 615 ألف و30 تلميذ، بنسبة 86.14 بالمائة.

فيما بلغت نسبة النجاح الوطنية 83.95 بالمائة.

أما بخصوص تلاميذ السنة الخامسة المقبولين في الأولى متوسط، فقد بلغ عددهم، حسب نفس المصدر، 792 ألف، و291 تلميذ.

كما أوضحت الوزارة، بأنه "بالمقارنة مع نتائج دورة 2019، تم تسجيل تحسن "رغم الظروف الاستثنائية للمتمدرس خلال السنة الدراسية 2020، 2021".