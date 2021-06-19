أصدرت عائلة السيدة فتيحة بريكي، بيانا حول قضية التوقيف الذي تعرضت له الأساتذة الجامعية، الخميس الماضي.

وحسبما نشرته الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، فقد أكدت العائلة أنها لحد الآن (السبت 19 جوان 2021) "تجهل مكان تواجد فتيحة بريكي منذ تاريخ اعتقالها، في 17 جوان 2021، وتفتيش منزلها".

وأضاف البيان :" نحن قلقون من هذا الصمت ومصدومون من اللا عدل الذي تعرضت له هذه السيدة .. التي قضت حياتها من أجل خدمة هذا الوطن، ومساعدة مواطنيها".

وأشار نفس المصدر، إلى الماضي الثوري، لوالدي بريكي:" هي مثال للإنسانية، الاستقامة والنزاهة، مثلما كان والداها اللذين وهبا حياتهما من أجل الجزائر".

وشكرت العائلة الشعب الذي قالت إنه "عرف كيف يكافئها:"الآلاف عبروا عن مساندتهم ودعمهم لها منذ انتشار خبر اعتقالها." مطالبة بـ"الإفراج عنها دون شرط".