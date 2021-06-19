لم يتمكن أولمبي المدية اليوم من تحقيق نتيحة ايجابية من تنقله إلى ملعب العقيد لطفي وانهزم بثلاثة أهداف لهدف واحد أمام الوداد المحلي في لقاء انتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينهار أبناء عاصمة التيطري في الشوط الثاني و تتلقى شباكه ثلاثة أهداف كاملة مقابل هدف واحد من توقيع مهاجم الأولمبي كموخ.

ورغم هذه الهزيمة إلا أن الأولمبي، حسب مديره التقني عمار كرباخي، مطالب بتعويض خسارته أمام الوداد التي كانت منتظرة في الجولة المقبلة خلال استضافته لأمل عين مليلة للاقتراب من النقطة الـ42، التي ترسم بقاء الأولمبي، خاصة وأن كل الفرق التي تحتل المراكز الوسطى تعثرت في هذه الجولة.