أقرت وزارة الموارد المائية برنامجا استعجاليا لتأمين ولاية بومرداس بالمياه الصالحة للشرب.

ونظم اجتماع عمل، حضره إلى جانب وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، الإطارات المركزية والمدراء العامون للمؤسسات المعنية بالإنجاز لمتابعة تنفيذه.

وحسب بيان للوزارة، فقد شدد الوزير خلاله، على ضرورة الإسراع في إنهاء أشغال برنامج انجاز 25 بئرا بطاقة إنتاجية اجمالية تقدر ب 32 ألف متر مكعب يوميا، لتسليمها خلال الأيام القادمة، لرفعِ إنتاج المياه، وتأمين تزويد المواطنين بالماء الشروب لتغطية العجز المسجل في بعض المناطق لذات الولاية المزودة من المياه السطحية.

كما أسدى المسؤول، توجيهات للانطلاق في إنجاز خمس آبارٍ جديدة لتعزيز تموين بلديات بودواو البحري، بودواو، قورصو، بومرداس وتيجلابين بالماء الشروب.