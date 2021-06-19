كشف مصدر مسؤول من وزارة التربية بأن نسبة النجاح في امتحان " السانكيام" قاربت 84 بالمائة فيما مكنت عملية التقويم المستمر للمترشحين من تسجيل نسبة 93 بالمائة ، معدل القبول إلى السنة اولى متوسط، لتكون بذلك مصالح الوزير واجعوط قد اسدلت الستار عن هذا الامتحان الوطني الخاص بالمرحلة التعليمية الاولى في انتظار ما ستسفر عنه نتائج شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا.

و تجاوز عدد المترشحين لامتحان " السانكيام" 853 الف ممتحن للسنة الدراسية 2020/ 2021 امتحنوا في ثلاث مواد أساسية هي اللغة العربية و الرياضيات و اللغة الفرنسية تم توزيعهم على 14.472 مركز إجراء على المستوى الوطني وسط برتوكول وقائي صارم ضد كورونا.