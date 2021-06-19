سجلت الجزائر 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 243 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم السبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 135.586 حالة، من بينها 367 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 94.336 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3.624 حالة.

كما أشار نفس المصدر إلى تسجيل 34 مريضا يوجد حاليا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 13 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الفترة المذكورة، فيما سجلت 24 ولاية من حالة إلى تسع حالات إصابة و11 ولاية أخرى أزيد من عشر حالات.