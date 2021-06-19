أكدت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، اليوم السبت، أنها تعمل جاهدة على تسخير كل الظروف المادية والبشرية لإنجاح الامتحانات الرسمية. بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا وضمان مصداقيتها ونزاهتها.

ودعت الوزارة المترشحين لنيل شهادة البكالوريا إلى عدم الانسياق وراء ما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء تسريب أو تداول مواضيع أو أجوبة. وذكرت الوزارة الممتحنين بالالتزام بالإجراءات المعمول بها بمراكز الإجراء من خلال تفادي إحضار أو حمل أي وسيلة من وسائل الاتصال خاصة الهواتف النقالة.

وحذرت من أن المساس بنزاهة الامتحانات أفعال يعاقب عليها قانون العقوبات. حيث تم تسليط العقوبات الجزائية ضد المتورطين الذين تم تحديد هويتهم من طرف المصالح المختصة لفرق مكافحة جرائم المعلوماتية المنتشرة عبر التراب الوطني بعنوان السنة الماضية لأول مرة في تاريخ الامتحانات المدرسية.

وتم توقيفهم الوجوبي من قبل نيابة الجمهورية عبر عدد من الولايات وتقديمهم مباشرة أمامها وإصدار أحكام بالإدانة في حقهم.