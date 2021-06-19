انتشل أعوان الحماية المدنية لولاية سكيكدة صبيحة اليوم السبت، جثة صياد هاوي غرق بشاطئ الغرفة، بعد أن عثر عليه مواطنون كما أسعفوا آخر ويبحثون عن مفقود ثالث في البحر.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، أن إسعافات الوحدة الثانوية عزابة مدعمة بغطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية لولاية سكيكدة، تدخلت صبيحة هذا السبت لأجل عملية بحث عن شخص مفقود بالبحر يمارس هواية الصيد ويبلغ من العمر 40 سنة بالمكان المسمى شاطئ الغرفة وهو عبارة عن شاطئ صخري السباحة به ممنوعة وغير محروس يتبع إقليميا لبلدية المرسى.

وأضاف نفس المصدر أنه تم العثور على الغريق المفقود بالبحر من طرف المواطنين وقد تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزابة على متن سيارة الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية.

وكشفت الحماية المدنية من جهة أخرى أنه أثناء عملية البحث على المفقود وبالتنسيق مع حراس السواحل تبين أن هناك قارب صيد به شخصين انقلب بالمكان المسمى رأس الحديد الصياد الأول تم إنقاذه من طرف صيادين يبلغ من العمر 37 سنة حيث تم تحويله إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية المرسى على مثن سيارة خاصة. والثاني البالغ من العمر حوالي45 سنة ما تزال عملية البحث عنه في البحر متواصلة من طرف غطاسي وأعوان الحماية المدنية لولاية سكيكدة

ودعت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة كل الصيادين وخاصة الهاويين منهم إلى اتباع النشرات الجوية الخاصة بأحوال الطقس وعدم المغامرة بالصيد في الأماكن الصعبة المسالك والشواطئ الصخرية وهذا لسلامتهم، كما ذكرت بأن شواطئ ولاية سكيكدة ممنوع السباحة فيها لكونها غير محروسة بسبب عدم انطلاق موسم الاصطياف.