توفي تسعة أشخاص وأصيب 378 آخرون في حوادث المرور وقعت في مناطق مختلفة من الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به اليوم السبت، حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأشارت الحصيلة، من جهة أخرى إلى أنه تم تسجيل خلال نفس الفترة ست حالات وفاة غرقا على مستوى الشواطئ بكل من ولاية بجاية، مستغانم، عين تموشنت، بومرداس وتلمسان، وحالة وفاة واحدة غرقا على مستوى المجمعات المائية بولاية غرداية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال ذات الفترة، عبر كافة التراب الوطني، بـ 81 عملية تحسيسية عبر 13 ولاية (56 بلدية) لفائدة المواطنين لتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الجسدي، بالإضافة إلى القيام بـ 103 عمليات تعقيم عبر 13 ولاية (44 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وأشارت الحصيلة إلى أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهتين العمليتين 372 عون حماية مدنية بمختلف الرتب،61 سيارة إسعاف و45 شاحنة إطفاء. وإلى جانب هذا، باشرت وحدات الحماية المدنية بإخماد ثمانية حرائق حضرية ومختلفة على مستوى ولايات المسيلة، بسكرة، البليدة، برج بوعريريج، عين الدفلى، عين تموشنت، البيض والجزائر، كما تدخلت أيضا من أجل إطفاء أربعة حرائق محاصيل زراعية للقمح بكل من ولاية تيارت، تيسمسيلت، أم البواقي وميلة، وحريق نخيل على مستوى ولاية ورڤلة.