دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت، أصحاب المركبات المحجوزة القادمة من أوروبا والمستوردة بصفة مؤقتة من طرف رعايا أجانب بصفة استثنائية، للتقرب من المصالح المختصة على المستوى المحلي (قباضة الجمارك، جهات قضائية معنية) لاسترجاع مركباتهم.

وأوضح البيان أنه وفقا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد، فقد تقرر كمرحلة أولى تمكين المواطنين من استرجاع مركباتهم المحجوزة، وبصفة مؤقتة بقصد استغلالها والانتفاع بها.

وأضاف البيان أنه وكمرحلة ثانية تعكف مصالح الوزارة على إتمام الإطار القانوني الخاص بالمعالجة القانونية للمركبات المحجوزة والغير محجوزة.

كما أكد البيان المتابعة القانونية ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم في شبكات تزوير ملفات هذه المركبات.