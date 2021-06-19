تجرى اليوم السبت، ثلاث مباريات من منافسة كأس أمم أوروبا وذلك لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات، حيث يستأنف المنتخب البرتغالي حامل لقب الطبعة الماضية مشواره، بلقاء واعد ضد نظيره الألماني، حيث فاز زملاء رونالدو في المباراة الأولى ضد المجر بثلاثية دون رد، ما جعلهم يتصدرون المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن فرنسا التي تجاوزت "المانشافت" في الجولة الأولى بهدف دون رد.

ويسعى الألمان لمصالحة جماهيرهم عقب سقوطهم أمام "الديكة"، خاصة بعد الخسارة في الجولة الأولى، لتكون المباراة كالنهائي المبكر بين المنتخبين.

أما الجولة الثانية للمجموعة نفسها ستشهد مواجهة المنتخب المجري ونظيره الفرنسي، ويلعب المنتخب الإسباني مع بولندا في المجموعة الخامسة.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت:

* المجر - فرنسا / 00 :14

* البرتغال - ألمانيا / 00 :17

* إسبانيا - بولندا / 00 :20