نبهت صفحة "طريقي" الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم السبت، أصحاب المركبات المتوجهين إلى المدن الجنوبية إلى توخي الحيطة والحذر بسبب هبوب زوابع رملية وتراكم الرمال في بعض الطرق.

وأشار ذات المصدر إلى أن اليقظة مطلوبة من مستعملي الطريق الوطني رقم 107 الرابط بين بلديتي سبسب بولاية غرادية وبريزينة بولاية البيض، بسبب رياح قوية وتشكل زوابع رملية، ونفس أجواء الطقس تسود الطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين ولايتي غرداية والأغواط، وجود رياح قوية مع زوابع رملية ما يترتب عنه ضعف مدى الرؤية.

ودعت "طريقي" المتنقلين عبر الطريق الوطني رقم 3 في شطره الرابط بين حاسي مسعود وتڤرت إلى توخي الحيطة والحذر واحترام إشارات المرور وتخفيض السرعة بسبب تراكم الرمال على الطريق.

كما أفاد نفس المصدر بوجود زوابع رملية متفرقة على مستوى الطريق الوطني رقم 06، في الشطر الرابط بين بلديتي الواتة وكزاز، وبالضبط على مستوى بلدية بني يخلف، ما يتطلب من مستعملي هذا الشطر من الطريق، توخي الحيطة والحذر بسبب انعدام الرؤية، وكذا وجود قطعان من الجمال بالقرب من الطريق.