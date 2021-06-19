يجتاز أزيد من 731 ألف مترشح غدا الأحد الاختبارات لنيل شهادة البكالوريا دورة جوان2021، موزعين على 2528 مركز عبر التراب الوطني، في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وحسب البطاقة الفنية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، يبلغ تعداد المترشحين في هذه الدورة، 723. 731 مترشحا، سيجتازون الامتحان من 20 إلى 24 جوان الجاري، يمثلون 545. 459 مترشح متمدرس منهم 833. 180 من فئة الذكور و712. 278 من الإناث، فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 178. 272 مترشح (099. 140 من الذكور و079. 132 من الإناث).

كما يجتاز 5084 مترشحا محبوسا امتحانات شهادة البكالوريا، ما يمثل زيادة قدرها 59 بالمائة مقارنة بالدورة السابقة. ومن بين هذا العدد الإجمالي، تم إحصاء "4977 محبوسا و107 محبوسة، موزعين على 47 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية".

ووفق المصدر نفسه، يتم إغفال أوراق الإجابات الخاصة ببكالوريا 2021 على مستوى 18 مركزا للتجميع والاغفال وتوزع بعدها على 87 مركزا لتصحيح أوراق إجابات المترشحين. في حين برمج الديوان تاريخ الفاتح من جويلية المقبل لفتح مراكز التصحيح، مشيرا إلى أن عملية التصحيح ستستمر إلى غاية الـ 19 من نفس الشهر، علما بأنه تم تخصيص مركز واحد وطنيا لإعلان نتائج الامتحانات.

وقد تم اعتماد البروتكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية بمراكز إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية السنة الماضية بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا. وعلاوة على الإجراءات الصحية، شدد البروتوكول على تكليف مؤطرين من الجنسين بتفتيش المترشحين بواسطة كاشف المعادن، إضافة الى التفتيش اليدوي وسحب كل الوسائل وأجهزة الاتصال الإلكترونية والوثائق غير المسموح بها.

للإشارة، بلغت نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا الـ 55.30 بالمائة خلال دورة سبتمبر 2020 .