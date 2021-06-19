نظم العشرات من المواطنين، اليوم السبت، بمدينة بجاية وقفة احتجاجية رفضا لقرار البلدية منح رخصة لإنجاز سكنات للترقية العقارية في موقع يوصف بالتاريخي.

ونقلت صفحة "بجاية كن المراقب" في الفايسبوك، أن مواطنين وجمعيات بمدينة بجاية نظموا اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بمنح بلدية بجاية رخصة لبناء ترقية عقارية في مكان تاريخي به آثار تاريخية وأشجار تعود لمئات السنين.

وأضاف نفس المصدر أن المنطقة محمية أيضا لطابعها التاريخي والرخصة الممنوحة ستعرضها للتخريب والاندثار، كما أن رخصة البناء منحت للمرقي العقاري دون مراعاة للطابع التاريخي للموقع وللأشجار الموجودة فيه، واصفين الطريقة التي منحت بها الرخصة بأنها لمنافية لما " ينص عليه القانون وبطريقة إدارية تعسفية".