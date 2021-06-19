تتواصل، عشية اليوم السبت، مباريات الجولة الـ 26 من منافسة المحترف الأول بإجراء ست مواجهات متباينة الأهداف، فلحساب نفس الأسبوع عاد شباب قسنطينة عشية أمس من ملعب التوهامي الزوبير بفوز مهم من أمام جمعية عين مليلة فيما خطفت النصرية نقطة تعادل ثمينة من ميدان أولمبي الشلف.

على أرضية ميدان ملعب 20 أوت ببشار يستقبل الوصيف شبيبة الساورة ضيفه شبيبة سكيكدة، ويسعى نسور الجنوب بمجموع 49 نقطة لتدارك الخسارة الماضية أمام مولودية الجزائر وتضييق الخناق أكثر على وفاق سطيف المتصدر بـ 53 نقطة.

أما نادي "روسيكادا" يريد العودة بنتيجة إيجابية من بشار من أجل تدعيم رصيده من النقاط والابتعاد قليلا عن دوامة السقوط التي ظلت تهدد الفريق منذ نهاية مرحلة الذهاب.

شباب بلوزداد وبمدربه الصربي "زوران" يعلب لقاءه أمام نادي بارادو، ويعتزم أبناء بلكور الالتحاق بمركز الوصافة مع شبيبة الساورة، فيما يريد فريق الأكاديمية الفوز وتسلق سلم الترتيب. على ملعب أحمد زبانة يستضيف فريق مولودية وهران مولودية الجزائر، في لقاء يريد فيه النادي العاصمي تأكيد صحوته في الرابطة المحترفة الأولى، وسط حالة اللا استقرار التي يعرفها رفقاء القائد حشود.

في النصف الثاني من الملعب يريد "الحمراوة" الاستثمار في مشاكل المنافس، من خلال تعويض الانهزام الأخير أمام سريع غليزان، ومزاحمة المتصدر والوصيف، إذ يتواجد زملاء بوعلام مصمودي في المرتبة الثالثة بمجموع نقاط بلغ 44 نقطة.

وعقب عودته بنقطة جد ثمينة من ميدان 1 نوفمبر بتيزي وزو، يأمل اتحاد بسكرة أن يؤكد استفاقته خلال الجولات الأخيرة من خلال استقباله لسريع غليزان على ملعب العالية، فنادي " الرابيد" يريد أن يبتعد عن الفرق المهددة بالسقوط، ويسير على خطى أبناء الزيبان الذين ودعوا المنطقة الحمراء ويسعون للتقدم أكثر في الترتيب.

خامس المباريات يتنقل فيها اتحاد بلعباس بمركزه الـ 18 وبرصيد 25 نقطة إلى المسيلة من أجل لقاء نجم مقرة، لقاء يريد فيه الناديان سوى النقاط الثلاث وفقط لرغبتهما الكبيرة في ضمان البقاء قبل فوات الأوان.

ملعب العقيد لطفي يلاقي فيه وداد تلمسان، الضيف أولمبي المدية، مباراة بين أول في بـ 34 نقطة وثاني بـ 24 نقطة، ويبقى هدفهما حصد نقاط إضافية، قبل أن تحتدم حسابات البقاء والسقوط. للتذكير فإن مباراة وفاق سطيف ضد أهلي برج بوعريريج ستلعب غدا الأحد بميدان الـ 8 ماي ،فيما تم تأجيل مباراة اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل لإنشغال " الكناري" بالمشاركة في كأس الكاف .