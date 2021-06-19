أعلنت وزارة التجارة، في بيان لها، اليوم السبت، عن الترخيص للمتعاملين الاقتصاديين والمصدرين الناشطين في مجال منتجات الصناعات الزراعية الغذائية المشتقة، والتي تدخل في تركيبتها مواد أولية، بتصدير بعض المنتجات.

وأضاف البيان أنه تم الترخيص بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي كالفريك، الديول والمرمز وهذا وفقا للبنود التعريفية الجمركية المحددة.

كما تم الترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة كمختلف أنواع العجائن الغذائية، الكسكسي، السميد والفرينة بشرط إثبات مصدر المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة للتصدير والتي يجب اقتناؤها واستيرادها من طرفه (الإنتاج الوطني)، ولن تؤثر على التموين المنتظم للسوق الوطنية، مع ضبط آلية حساب الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المدعم للقمح من طرف مصالح الديوان الوطني المهني للحبوب في إطار لجنة قطاعية تقنية مشتركة قصد دفع الفارق (أي السعر الحقيقي للقمح المستورد) من طرف المتعاملين الاقتصاديين المصدرين.

وفي نفس السياق، رخصت الوزارة لتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية التي تم إنتاجها وفق آلية النظام الجمركي "القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع" في الإنتاج والتوضيب.