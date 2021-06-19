يواصل أعوان الحماية المدنية لولاية تيبازة، لليوم التاسع على التوالي، عملية البحث عن الغريق المفقود في البحر على مستوى شاطئ بن عودة ببلدية تيبازة.

للإشارة، ينحدر الغريق من ولاية البليدة ويبلغ من العمر 21 سنة. ومن جهتهم يواصل غطاسو الحماية المدنية لولاية سوق أهراس لليوم الرابع على التوالي ومنذ الساعات الأولى لفجر اليوم السبت عمليات البحث عن الغريق المفقود في سد عين الدالية.

وتقوم فرقة الغطس المدعمة بفرق الغطس من ولايات سكيدة، عنابة، الطارف وقالمة بعمليات بحث و تمشيط واسعة داخل السد مع تسخير كامل الإمكانيات البشرية والمادية مع اتباع تقنيات وأساليب بحث مكثفة بغية العثور على الغريق المفقود.