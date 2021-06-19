أعلن ممثل هيئات الطوارئ في منطقة كيميروفو الروسية، صباح اليوم السبت، عن مقتل وإصابة العشرات، جراء هبوط حاد لطائرة من طراز "إل-410" في مقاطعة كيميروفو.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "جراء الهبوط الحاد لـ 'طائرة إل 410' لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 17 آخرين بجروح مختلفة".

وفي السياق نفسه، أعلنت سلطات الطوارئ الروسية عن إقلاع طائرة خاصة مباشرة إلى مكان الحادث للقيام بعمليات إنقاذ وتفتيش في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.

وأكد مركز الطيران للبحث والإنقاذ في سيبيريا لوكالة "تاس" أن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي، لافتا إلى أن الحادث حصل بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.

ومن جهتها أشارت النيابة إلى أن الطائرة المنكوبة اصطدمت بأشجار في غابة أثناء تنفيذها هبوطا اضطراريا، بعد أن أبلغ طاقمها مراقبي الحركة الجوية بتعطل أحد محركاتها.