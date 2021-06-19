تلعب عشية اليوم السبت، بداية من الساعة الرابعة مساء، الجولة الـ 21 من منافسات الرابطة الثانية والتي ستعرف عدة مواجهات سيتحدد من خلالها مصير العديد من الفرق في الصعود، البقاء أو المغادرة وستتنافس أربع فرق مقسمة بين المجموعة الوسطى والشرقية على تذكرة "البلاي أوف".

أولى اللقاءات المثيرة ستجمع بين فريق هلال شلغوم العيد وضيفه اتحاد عنابة، حيث يسعى الطرفان لتحقيق الصعود، فـ"الهلال" الرائد تنتظره مباراة صعبة أمام أبناء مدينة بونة الذين يحتلون المركز الثاني في الترتيب العام، ما يعني أن الصراع الكروي المحتدم بينهما سيكون بست نقاط.

ففي حال عودة "الهوليغانز" بالزاد كاملا فإنهم سيتصدرون المجموعة وبفارق نقطة واحدة عن "الهلال" وسيتأجل كل شيء إلى الجولة الأخيرة. وسط الجزائر يلتقي الرائد أمل الأربعاء مع الوصيف مولودية بجاية فيما يستقبل شبيبة بجاية الذي يحتل كذلك المركز الأول، ضيفه نجم بن عكنون صاحب المركز السادس برصيد 29 نقطة.

ويتوجب على متصدري هذه المجموعة تحقيق الفوز وتدعيم رصيدهم بنقاط إضافية قبل إسدال الستار على منصة السباق نحو الصعود التي تفصلنا عنها جولة واحدة فقط. أما في مجموعة الغرب، فقد حسمت الأمور بالنسبة للقب المجموعة بعد تتويج مستقبل واد سلي قبل الأوان، بفضل الفوز الذي عاد به في الجولة العشرين من عين الدفلى (2-1)، والذي جعله بعيد عن حسابات وسيناريوهات المرحلة النهائية.

ولا تقل بعض المواجهات على مستوى المجموعة الغربية، أهمية عن اللقاءات السالفة الذكر والأمر يتعلق بالتحديد بشباب عين وسارة، جيل عين الدفلى، اتحاد الكرمة وسريع واد ارهيو.

نفس الشيء بالنسبة لمجموعة الوسط حيث يتوجب على شباب بني ثور وأمل بوسعادة واتحاد الأخضرية بذل جهودهما من أجل البقاء على أمل تحقيق الصعود الموسم القادم.

أخيرا، على مستوى مجموعة الشرق، سيعرف لقاء شباب أولاد جلال صاحب المركز التاسع وجمعية الخروب الذي يحتل المرتبة العاشرة ندية بين الفريقين وهما المهددين بمغادرة الرابطة الثانية في حال الخسارة.