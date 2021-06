Des vents forts pouvant entraîner des vents de sable et une vague de chaleur caniculaire toucheront plusieurs wilayas de l'ouest et du sud du pays, a annoncé ce samedi, l'office national de météorologie dans un bulletin.

Des vents forts qui atteindront les 60km/h souffleront entre midi et 18h sur les wilayas de Tiaret, Laghouat,Saida,El Bayadh,Naama,Ghardaia,El Menia et Timimoun, précise le bulletin classé jaune qui ajoute qu'une vague de chaleur qui s’étendra de midi à 18h touchera les wilayas d'e Ouargla et Touggourt et indique que les températures dépasseront les 42°.