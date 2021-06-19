سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 14946 شرطي لتأمين امتحانات شهادة الباكالوريا برسم السنة الدراسية 2020/2021، التي ستنطلق يوم غد الأحد.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن عبر الصفحة الرسمية للجهاز الأمني في الفايسبوك، فإن المخطط المسطر من طرف المديرية العامة، يتضمن تأمين النقاط المتواجدة بإقليم اختصاص مصالحها، ويتعلق الأمر بتأمين2127 مركز امتحان على المستوى الوطني و86 مركز تصحيح و82 مركز تجميع ومطبعتين.

ودعت المديرية العامة للأمن بالمناسبة كافة سواق المركبات وكذا أولياء التلاميذ المرافقين لأبنائهم إلى مراكز الامتحان، إلى ضرورة الالتزام بقانون المرور والتقيد بقواعد السياقة السليمة وتفادي الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات.