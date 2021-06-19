أتى حريق شب زوال أمس الجمعة بغابة حيزر في ولاية البويرة، على ثمانية هكتارات من الغطاء النباتي.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية البويرة، في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، بأن الوحدة الثانوية حيزر مدعمة بالوحدة الرئيسية وأعوان محافظة الغابات، تمكنوا في حدود الساعة الثامنة من ليلة البارحة وأربعا وخمسين دقيقة من إخماد حريق نشب بغابة تفركة التابعة إقليميا لبلدية حيزر ومنع انتشاره إلى باقي الغابة.

وقد مكن التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية ومحافظة الغابات من إخماد الحريق في زمن قياسي وبالتالي منعه من الوصول إلى السكنات القريبة المجاورة ومساحة كبيرة من الغابة ومستودعات لتربية الدجاج

وأضاف ذات المصدر إن الحريق أتى على ثمانية هكتارات من الغابة منها ستة هكتارات من أشجار البلوط والفلين وهكتارين من أشجار التين والزيتون. مشيرا إلى أنه سخر لعملية الإطفاء شاحنة إطفاء متوسطة وشاحنتين خزان الحرائق وأربع شاحنات للإطفاء الخفيفة.

ومن جهة أخرى أشار نفس المصدر إلى أنه تم إخماد جميع الحرائق التي اندلعت في نفس اليوم بولاية البويرة حيث تم في هذا السياق إخماد حريق شب بمحصول زراعي وأشجار مثمرة بقرية الماجن في بلدية جباحية، وهو الحريق الذي خلف خسائر مقدرة بـ 2400 متر مربع من المحصول الزراعي و52 شجرة مثمرة، كما تم إخماد حريق آخر شب في أشجار كاليتوس وحشائش جافة بوادي بن عياد في بلدية ديرة وحريق أحراش وأشجار مثمرة بالمكان المسمى أسيف البعل في بلدية صحاريج ، هذا الحريق أتى على ثلاثة هكتارات من الأدغال والأحراش والحشائش الجافة وثمانية أشجار مثمرة.

كما خلف حريق آخر اندلع بقرية بني مليل في بلدية عمر خسائر مقدرة بحوالي هكتارين من الحشائش الجافة و80 شجرة زيتون.