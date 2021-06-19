كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم السبت، أن بعض المكتتبين في صيغة السكن الترقوي العمومي"أل.بي.بي" لم يباشروا دفع مستحقات السكن الخاص بهم إلى يومنا هذا، وذلك بعد قيامها بتصفية القوائم النهائية لا سيما السكنات الجاهزة.

ودعت ذات المؤسسة، في بيان لها، كافة المكتتبين المعنيين الذين لم يسددوا مستحقات سكناتهم "الأمر بالدفع رقم 3" إلى التقرب من مصالحها التجارية لدى المديريات الجهوية أو مديريات المشاريع على مستوى ربوع الوطن لاستكمال الإجراءات التجارية في آجال لا تتعدى 15 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان.

وأوضحت المؤسسة أنه في حالة ما إذا لم يتم الدفع في التاريخ المحدد سوف تضطر إلى توجيه إعذارين للمكتتبين المعنيين وهذا وفق القوانين المنصوص عليها في هذا الشأن.