تسبب انخفاض منسوب مياه سد كدية أسردون بولاية البويرة الذي يمول العديد من بلديات ولاية المدية في أزمة حادة للمياه الصالحة للشرب عبر هذه البلديات التي وجد سكان مختلف أحيائها الشعبية أنفسهم مضطرين للبحث عن مصادر للمياه لتلبية حاجياتهم الأسرية سواء عن طريق كراء الصهاريج المتنقلة بأسعار وصلت الى ألف دينار، فيما تحولت الكثير من آبار الخواص إلى وجهة لعشرات المواطنين لجلب ما أمكن مما يحتاجونه يوميا من هذه المادة الحيوية التي صارت حديث الساعة منذ انقضاء الاستحقاق الانتخابي، وقد سارعت مصالح الجزائرية للمياه عبر مختلف البلديات التي مستها الأزمة في عز الصيف إلى إعداد رزنامة جديدة حول طريقة توزيع كميات المياه على فترات، ومن جهة أخرى عقد والي الولاية اجتماعا طارئا مع خلية الأزمة والمتابعة ودعا القائمين إلى شؤون القطاع إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تزويد سكان البلديات ودعمها الأحياء بالصهاريج المتنقلة.