أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، بهبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية وموجة حر شديدة بعدة ولايات في غرب وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن رياحا قوية مثيرة لزوابع رملية ستهب بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض، النعامة، عرداية، المنيعة وتيميمون.

وأضافت ذات المصالح أن سرعة الرياح المتوقعة طوال مدة صلاحية النشرية بهذه المناطق قد تتعدى 60 كلم في الساعة. من جهة أخرى نبهت الأرصاد الجوية إلى موجة حر شديدة ستجتاح بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا ولايتي ورڤلة وتڤرت. وقد تتعدى درجات الحرارة المتوقعة بهذه المناطق 42 درجة مئوية تحت الظل.