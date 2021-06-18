أضاع المنتخب الإنجليزي فرصة التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا 2020، بتعادله 0-0 مع ضيفه المنتخب الأسكتلندي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ولم يتمكن المنتخب الإنجليزي من تهديد المرمى حتى في الدقائق الأخيرة، وأضاغ رايس فرصة خطيرة في الوقت بدل الضائع، عندما فشل في متابعة عرضية جيمس المنخفضة أمام المرمى.

وبهذا التعادل احتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف وراء تشيكيا، فيما جاء المنتخب الأسكتلندي في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة بفارق الأهداف أيضا وراء كرواتيا.