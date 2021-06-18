قضت محكمة أوروبية، اليوم الجمعة، بإلزام شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية تسليم 50 مليون جرعة من لقاحها المضاد لمرض "كوفيد-19" للاتحاد الأوروبي بحلول أواخر سبتمبر المقبل، في قرار أشاد به طرفا النزاع القانوني واعتبراه "انتصارا" لهما.

وقالت المحكمة التي تتخذ بروكسل مقرا لها، في حكمها الصادر اليوم، إن شركة الأدوية البريطانية السويدية تواجه غرامة بواقع 10 يورو لكل جرعة في حال لم تقم بتسليم طلبيتها للتكتل الاقليمي وفقا للتقويم المفروض قانونا.

وفي أول تعليق على الحكم، اعتبرت شركة "أسترازينيكا"، في بيان، قرار المحكمة "نصرا لها"، لافتة إلى أن "المحكمة أمرت بتسليم عدد جرعات أقل كثيرا مما كانت تسعى إليه في الأصل المفوضية الأوروبية في القضية".

وأشارت إلى أنه يتعين على الشركة تسليم ما إجماله 80.2 مليون جرعة بنهاية سبتمبر المقبل بموجب الحكم، وهو هدف تتوقع أن "تتجاوزه بالفعل بشكل كبير بنهاية ذلك الشهر".

من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية "انتصارها" في القضية، حيث قالت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية، في بيان، "إن "أسترازينيكا" لم تلتزم بالتعهدات التي قطعتها في العقد، غير أنها باتت الآن مجبرة قانونا على احترام العقد الذي وقعته مع المجموعة الأوروبية".

وكان الاتفاق الذي تفاوضت عليه المفوضية الأوروبية، نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي، مع الشركة البريطانية السويدية ينص على تسليم 300 مليون جرعة بنهاية يونيو الجاري، غير أن الشركة لم تسلم سوى 30 مليون جرعة من مجموع 120 مليون جرعة كان متوقع تسليمها في الربع الأول من العام الجاري.