حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة كرواتيا والتشيك (1-1) اليوم الجمعة في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2020 على ملعب "هامبدن بارك" في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وبادر المنتخب التشيكي بافتتاح النتيجة عبر باتريك شيك (37 من ركلة جزاء) بيد أنّ إيفان بيريشيتش أدرك التعادل لكرواتيا (47).

ورفعت التشيك، التي عزّزت حظوظها ببلوغ ثمن نهائي "يورو 2020"، رصيدها إلى 4 نقاط في حين بات رصيد كرواتيا "نقطة" لتبقي على آمالها في انتزاع بطاقة العبور لذات الدور.

وتصدّر "شيك" مهاجم باير ليفركوزن الألماني قائمة هدافي "يورو 2020" برصيد 3 أهداف.