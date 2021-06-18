كذبت سفارة الجزائر بفرنسا في بيان لها اليوم الجمعة، الشائعات حول الغاء الاجراء الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة الطلبة والاشخاص المسنين من ذوي الدخل الضعيف والقاضي بالإعفاء من دفع تكاليف الحجر الصحي عند عودتهم الى ارض الوطن, مؤكدة ان "هذا الاجراء لازال ساري المفعول".

واوضح المصدر نفسه انه "خلافا للشائعات المغرضة التي تشير الى الغاء الإجراء القاضي بالإعفاء من دفع تكاليف الحجر الصحي الذي اقره السيد رئيس الجمهورية لفائدة الطلبة والاشخاص المسنين من ذوي الدخل الضعيف عند عودتهم الى البلاد، فان سفارة الجزائر بفرنسا تعلم مواطنيها ان هذا الاجراء لا زال ساري المفعول".

واضاف بيان السفارة، انه "بناء على تعليمة صريحة من رئيس الدولة فان توجيهات قد اعطيت لجميع مراكزنا القنصلية في فرنسا من اجل ضمان المعالجة السريعة للطلبات المتعلقة بذلك وضرورة اعطاء رد (ايجابي او سلبي) للمعنيين في اجل لا يتعدى 24 ساعة".

كما توضح السفارة -يضيف المصدر- ان "قائمة الاشخاص المعنيين بالإعفاء من تكاليف الحجر الصحي، تقدمها مصالحها ومراكزها القنصلية، بشكل يومي، الى مديرية الخطوط الجوية الجزائرية"، مؤكدة انه "من الواضح بان الاعفاء من الدفع لا تخص بأي شكل من الاشكال عملية الحجز التي يتوجب على المعنيين القيام بإجراءاتها.