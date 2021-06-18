قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي, لويجي دي مايو, ان الهجرة لا تمثل تحد لدول أوروبا الحدودية فقط، لكنها تهم الاتحاد الأوروبي بأكمله, مشيرا إلى أنها تتطلب استجابة مشتركة تستند إلى مبدأ التضامن والتقاسم المتكافئ للمسؤولية.

وأضاف دي مايو, وفقا لما نقلته وكالة "أكي" الإيطالية اليوم الجمعة, أن إنقاذ المعرضين لخطر الموت في البحر التزام بموجب القانون الدولي والإنساني, مؤكدا أن إيطاليا لم تتوان أبدا في الوفاء بهذا الالتزام.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه نظرا لحجم ظاهرة الهجرة, فإن هناك ضرورة لإتباع تقارب منهجي لإدارة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط بمساهمة من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.